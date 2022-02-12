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高屏地區空氣品質差 預估局部出現紅色警示

2022/2/12 11:17（2/12 11:29 更新）
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環保署空氣品質監測網顯示，12日雲嘉南以南位於下風處、容易有空氣污染物累積。圖為1月底遠眺高雄港天空灰濛濛一片。（中央社檔案照片）
環保署空氣品質監測網顯示，12日雲嘉南以南位於下風處、容易有空氣污染物累積。圖為1月底遠眺高雄港天空灰濛濛一片。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北12日電）環保署空氣品質監測網今天顯示，今天雲嘉南以南位於下風處、容易有空氣污染物累積，預估高屏地區空氣品質為橘色提醒等級，局部地區可能達紅色警示等級。

台電也因應空氣品質狀況預擬電廠友善降載減排計畫，包含台中、協和、興達及麥寮都有歲修及非歲修減排時段。

行政院環境保護署空氣品質監測網今天上午發布最新空氣品質預報，今天環境風場為偏東風，中部以北位於迎風面擴散條件佳，而雲嘉南以南地區因位於下風處，整體擴散條件差，污染物較易累積。

空氣品質預報預測，今天高屏地區空氣品質為「橘色提醒」等級，且短時間局部地區更可能達紅色警示等級，至於北部、中部、雲嘉南空品區及金門地區則為「普通」等級。

環保署提醒，民眾出外若有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內。

依據今天早上10時的空氣品質監測結果顯示，高屏空品區為「橘色提醒」等級，其餘地區為普通至良好等級。（編輯：屈享平）1110212

（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
（圖取自空氣品質監測網頁airtw.epa.gov.tw）
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