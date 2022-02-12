莫德納快打人潮多 屏東提高名額每場次至千人

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屏東縣政府12、13日分別在屏東、潮州火車站開設莫德納疫苗速打站，採隨到隨打，因10日出現本土確診個案，民眾施打意願激增，包括12日下午與13日的施打場次，從原定600人調升為1000人。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月12日

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東縣府這兩天在屏東、潮州火車站開設莫德納疫苗隨到隨打，因10日出現本土確診個案，民眾施打意願激增，原訂每場次600個名額卻消化不了排隊人潮，調升為每場次1000人。

屏東縣政府衛生局副局長張秀君接受中央社記者訪問指出，因為近期屏東出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，民眾施打疫苗意願激增，緊急調度醫護人員，包括今天下午與明天的施打場次，從原定600人調升為1000人。

衛生局12、13日分別在屏東、潮州火車站開設莫德納苗速打站，採隨到隨打，時間分上午場8時30分至11時30分、下午場1時30分至4。但每場次提供600個名額，卻消化不了排隊人潮。

屏東火車站速打站一早就湧入施打人潮，衛生局一早8時開始發放號碼排，600個名額一下子就發光，緊急再追加200個號碼牌也立刻發完，排隊人潮雖然眾多，但秩序良好。清晨5時就來排隊的葉姓民眾說，抵火車站時隊伍超過300公尺以上，最後還是沒拿到號碼牌，只能搶下午名額。（編輯：孫承武）1110212