冷氣團影響天氣偏冷 東半部沿海注意長浪

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（中央社台北15日電）中央氣象局表示，今天在大陸冷氣團影響下，清晨各地天氣偏冷，台南以北及宜蘭低溫普遍在攝氏13、14度；水氣方面比昨天少，但北部及東半部仍有局部短暫雨；東半部沿海有長浪發生的機率。

氣象局表示，今天在大陸冷氣團影響下，清晨各地天氣偏冷，台南以北及宜蘭低溫普遍在13、14度，其他地方約15至18度，預測白天氣溫比昨天微升一些，但北部及東北部仍偏冷，高溫約17到19度，其他地區約20至22度，高屏則可達23至25度。

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水氣方面比昨天減少，但迎風面的北部及東半部仍有局部短暫雨，又以桃園以北及宜蘭降雨機率較高，中南部大多為多雲的天氣，山區偶而有飄雨機率，此外清晨至上午海峽南部水氣稍增，南部也有零星降雨機率。

氣象局說明，東北風較強，桃園至台南、花東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍易有8至9級強陣風；而東半部（含綠島、蘭嶼）沿海有長浪發生的機率，海邊作業或活動請注意安全；澎湖箱網等海水養殖產業亦請注意防範寒害。（編輯：陳政偉）1110215