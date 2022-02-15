台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客【圖輯】

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有32年歷史的台北西華飯店15日熄燈，員工在最後一天一字排開鞠躬致謝。中央社記者裴禛攝 111年2月15日

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（中央社記者余曉涵台北15日電）有32年歷史的台北西華飯店今天正式熄燈，下午送走最後一批房客，員工鞠躬感謝顧客長年對西華飯店的支持與照顧，現場湧入不少要領取常溫牛肉麵禮盒的顧客。

台北西華飯店去年底宣布今年2月15日起停業，今天最後一天，下午送走最後一批房客，員工鞠躬感謝旅客對西華飯店的支持與照顧，館內餐廳同步歇業，僅有常溫牛肉麵禮盒的合作廠商持續銷售。

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西華飯店餐飲部經理楊凱琅接受媒體聯訪表示，今年與其他員工一起畫下完美句點，未來將以不同形式與大家再見。

西華飯店曾接待國際政要與巨星，根據官網，80年代，國際五星級飯店在台北屈指可數，西華飯店開業後，獲得國內外政商名流的青睞，成為造訪台北時指定入住飯店；西華飯店並曾邀請世界級頂尖名廚團隊前來客座，提供無以倫比的饗宴。（編輯：陳清芳）1110215

台北西華飯店15日正式熄燈，為32年營運畫上休止符，飯店門口下午排了許多民眾，等候領取預購商品。中央社記者裴禛攝 111年2月15日

有32年歷史的台北西華飯店15日結束營業，許多訂購餐廳牛肉麵、鮑魚雞腿麵等禮盒的民眾下午前往排隊領取。中央社記者裴禛攝 111年2月15日

台北西華飯店15日熄燈，日前在官網推出餐廳知名牛肉麵、鮑魚雞腿麵等禮盒全數完售，飯店員工下午忙著將禮盒擺放到大廳，供預購民眾領取。中央社記者裴禛攝 111年2月15日

有32年歷史的台北西華飯店15日結束營業，下午許多民眾前往排隊領取預購餐廳禮盒，回味飯店五星級的美食。中央社記者裴禛攝 111年2月15日

有32年歷史的台北西華飯店15日結束營業，員工自拍留下美好回憶。中央社記者裴禛攝 111年2月15日

有32年歷史的台北西華飯店15日熄燈，有顧客特地前往拍照，希望留下飯店最後的美好回憶。中央社記者裴禛攝 111年2月15日

有32年歷史的台北西華飯店15日結束營業，顧客下午前往用餐，與飯店員工拍照留念。中央社記者裴禛攝 111年2月15日