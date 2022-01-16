老飯店重生／盼疫情後華麗轉身 台北飯店業掀危老改建潮

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（中央社記者江明晏台北16日電）疫情重挫觀光產業，以國際客為主的台北飯店業營運艱難，多家老飯店著眼容積獎勵、低利誘因，紛紛趁此波疫情申請危老重建，未來除結合商辦、豪宅多元發展，飯店也能華麗轉身重新迎客。

2020年初，突如其來的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂飯店業的日常。在嚴格的邊境管制下，過去以國際觀光客為主的台北市飯店營運備受考驗，最嚴峻的時期，平均住房率可能都低於10%，部分老飯店則乾脆趁此波疫情申請危老重建。

疫情提供最佳轉型契機 破釜沉舟轉型重生

屹立48年，位於台北市南京松江商圈的六福客棧，見證了「台灣退出聯合國、台灣經濟起飛」等近代史重要時刻，一位難求的港式茶樓金鳳廳、香客不斷的長春四面佛，都是六福客棧帶給老台北人的回憶。

事實上，歷史悠久的六福客棧早就有意翻新，直到「危老條例」上路後，才順利於2019年5月取得台北市政府的核准，成為台北市飯店危老申請第二例，僅次於台北馥敦飯店；不過，當時六福客棧客源與營收還算穩定，因遇到2020年疫情攪局，六福客棧才提前在2020年5月底熄燈籌備重建事宜，預計今年第2季動工打造六福酒店式商辦大樓。

市場人士認為，「六福客棧加快危老改建的腳步，為國內飯店業帶來仿效的作用」，果然，2020年洛碁大飯店、優美飯店跟進申請危老重建；2021年則有神旺大飯店，以及老字號的台北國賓飯店、華國大飯店、高雄國賓飯店，至最近無預警宣布今年2月將熄燈的西華飯店等，都陸續宣布要「打掉重練」。

台北市這波飯店危老重建的風潮，從2019年開始萌芽，2020年起，疫情扮演了關鍵的催化劑，並在2021年達到高峰。

飯店高層指出，「在疫情導致國際商務客斷炊的狀況下，只靠著餐飲苦撐的日子真的很難熬，乾脆趁著政策利多時翻新，因此台北市飯店業掀起危老改建潮。」

容積獎勵激勵老飯店資產活化 市值大翻身

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，疫情衝擊營業狀況的不確定性，以及政策容積獎勵、低利誘因，讓飯店業紛紛尋求資產活化，也讓觀光類股在景氣谷底時順勢轉型為資產股，在投資市場上更獲得青睞。

專家推估，飯店業在危老重建後，估算市值最高的應為忠孝東路黃金地段的神旺大飯店，基地約524坪，重建後市值高達新台幣200億元；而在台北市中山北路的國賓飯店基地1454坪，因位置處於精華地段、基地面積完整，業者推估潛在開發利益至少有百億元。

此外，計畫打掉重建的老牌飯店都朝向複合型態發展，除了六福客棧外，台北國賓的危老改建計畫預計將改為2棟豪宅和1棟飯店；高雄國賓飯店也將改建，預估在2024年推出豪宅建案；台北西華飯店將於2022年2月15日熄燈，未來同樣計畫改建為豪宅，「西華」品牌可能將走入歷史。

危老改建為明智之舉 擴大開發規模華麗轉身

「從2020年至今，全台旅館業都在咬牙苦撐，尤以國際客為主的台北市最慘烈」，飯店業高層表示，先前本土疫情風波過後，國內旅遊迎來大爆發潮，但旅客幾乎都集中到外縣市，對於這些台北市的老牌飯店幾乎沒有幫助。

他進一步說，疫情來襲就如同「物競天擇」般，對體質不好的飯店啟動了淘汰賽；在市況不佳時，飯店業申請危老其實是「明智之舉」，「與其在這裡苦等邊境管制放寬，不如破釜沈舟、轉型重生。」

業者透露，觀察目前檯面上表態重建的飯店業者，幾乎都是申請「危老重建」，只要建物屋齡符合，申請比較容易通過，更還有容積獎勵、稅費優惠等好處，未來結合辦公室和住宅等項目，還可增加不動產銷售和物業管理收入。

此外，業者指出，多數老飯店雖地段優越，但硬體設備、建築結構老舊，趁著疫情期間汰舊換新，也才能夠在疫情趨緩觀光客回流後，以嶄新面貌迎客，成功華麗轉身。（編輯：張良知）1110116