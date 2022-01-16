老飯店重生／花敬群：危老時程獎勵2025年落日 規模獎勵將持續

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（中央社記者陳俊華、潘姿羽台北16日電）去年高雄「城中城」大火後，再度喚起各界對都更危老重建議題的重視。危老條例起步之初，多是小規模的老舊房屋重建個案，但危老重建可用相對都更簡便的程序加速進行，意外為產權單純的老牌飯店提供重生機會。

近2年來，六福客棧、國賓大飯店、華國大飯店等知名飯店先後宣布重建，規劃透過危老條例這條路，以嶄新姿態登場；根據內政部統計，危老條例上路逾4年，現在全國一年多有600、700件，顯見政策已經進入穩定期。

內政部次長花敬群接受中央社記者訪問時表示，都更的容積獎勵、租稅優惠雖然比較好，但民眾對都更信心不足，因此申請危老重建案較多；為提供民眾重建誘因，雖然危老條例時程獎勵2025年落日，但仍會維持規模獎勵。

目前全台屋齡超過30年的老屋逾400萬戶，為解決建築物老舊問題，除都市更新條例外，2017年也制定都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例），並設置專責機構「國家住都中心」增加推動都更的量能。

都更條例設有基地大小的規模限制，並須位在公劃更新地區或符合自劃更新單元標準，且要獲8成以上地主同意，還須經事業計畫、權利變換計畫申請、審議，包括舉辦公聽會、聽證會等，程序較為冗長。

危老重建程序較為簡便，且沒有重建的面積限制，但須土地所有權人100%同意。為鼓勵民眾及早申請，在條例施行後3年內申請者可獲基準容積10%時程獎勵，第3年後則逐年遞減，直到第9年歸零；危老重建面積大於200平方公尺者，還可獲基準容積2%的規模獎勵，且每增加100平方公尺，給予基準容積0.5%獎勵。

據內政部統計，截至110年11月底，全台都更案件，整合中（概要已核准）有12件、報核中395件、已審定39件，其中109年核定86件、110年核定56件。危老重建案件，截至110年12月，全台共受理2458件、核准1951件。

花敬群分析，都更整體容積獎勵比危老多，租稅優惠也比危老好，但都更基地要有一定規模、開發利益比較大，民眾才願意進行都更程序，許多民眾對都更信心不足，因此寧願走危老重建程序。

花敬群指出，危老重建沒有範圍限制、不用送都更審議會審議，也不必申請事業計畫、權利變化等，目前收到的申請案，比都更案還多。

不過，走危老重建程序，必須全體住戶同意，也有難度，花敬群說，如果遇到釘子戶，協調不成可能就會切割不同意戶，基地面積會變小，但實務上不要期待每個案子都是大基地，其實小基地更能讓建築師發揮。

但由於危老重建只要土地所有權人100%同意，就可用相對都更簡便的程序加速進行，意外為產權單純的老牌飯店提供華麗轉身的機會。

營建署官員解釋，危老條例並沒有限制基地面積、規模，也沒有限制建築物類型，因此走危老重建的標的除了住宅、也會有飯店；以營建署立場而言，只要有結構安全疑慮，不論面積大小，土地所有權人願意加速重建，以因應建築物潛在風險，都會鼓勵。

危老條例中的時程獎勵2025年落日，花敬群說，當初立法本意是鼓勵民眾趕快申請，並搭配規模獎勵；過去會認為危老條例只是階段性法律，但長期來看，危老條例還是有需要，因此會再延續。

花敬群指出，都更、危老最複雜的就是整合，因涉及私人財產，且希望改建的所有權人太多，不太可能有專業服務團隊隨時待命。一個社區能不能都更，一定要先有一定程度的整合，可能整合到50%、甚至80%，專業團隊才有意願協助，不可能從零打造。

談到推動都更最大阻力，花敬群說，是民間對都更的態度，前台北市長郝龍斌任內喊出「一坪換一坪」老舊建物改建方案，後來變成民眾期待；每個人條件、狀況都不一樣，硬要用同一個標準來看，是一條死路，雖然日後大家慢慢理解，但這個期待造成都更整合上的困難。

花敬群說，在政策推動上，希望簡化都更審議，將審議內容盡量標準化，在什麼樣的狀況下該回饋多少、審查的內容和標準都訂清楚。（編輯：謝佳珍、林淑媛）1110116