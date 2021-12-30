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西華飯店2022年2月15日熄燈 營業32年接待多位政要巨星

2021/12/30 22:04（12/30 22:28 更新）
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台北西華飯店將於明年2月15日畫上休止符。（圖取自facebook.com/thesherwoodtaipei）
台北西華飯店將於明年2月15日畫上休止符。（圖取自facebook.com/thesherwoodtaipei）
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）有32年歷史的台北西華飯店今天晚間發聲明，將於2022年2月15日畫上休止符，任何未使用之餐券、住宿券，將由專人處理。

西華飯店的聲明如下：

「西華飯店將於2022年2月15日劃上休止符。回顧32年美好時光，感謝有您，跟著西華一同成長、寫下各種美好回憶。西華歷年來曾接待舉世聞名的國際政要、巨星，並曾與世界級頂尖名廚團隊攜手合作，呈現了許多精彩絕倫的客座活動，最重要的是曾為每一位踏入西華的您，獻上發自內心的熱誠服務。這些點滴我們將永遠銘記心頭、永遠為身為西華團隊的一員感到驕傲。

未來想念西華服務的好朋友們，歡迎持續蒞臨位在大直的台北萬豪酒店。台北萬豪酒店與西華飯店有著同樣的業主、同樣傑出的服務團隊，也將延續西華的服務精神及優質服務，持續獻給您宛如第二個家（home away from home）的暖心款待。

如有任何未使用之餐券、住宿券，請來電西華飯店（02）2718-1188，將由專人為您服務處理。

再次感謝您的支持與喜愛。」（編輯：陳仁華）1101230

（中央社）
（中央社）
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