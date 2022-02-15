高雄無新增個案 持續釐清確診者感染源

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市今天無新增COVID-19本土確診個案，高雄市長陳其邁說，昨天公布的3例確診個案，感染源正積極疫調，希望盡速釐清。他也呼籲民眾參加燈會活動，要遵守防疫規定。

陳其邁下午在防疫會議會後記者會表示，高雄今天沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案。在社區篩檢站中，鳳山社區篩檢站14日、15日已篩檢1671人，並無發現確診個案，其中還有800多人檢驗中。

另岡山社區篩檢站從10日至15日，累積已篩檢1萬242人，還有159人檢驗中，無發現確診個案。大社社區篩檢站12日至14日共篩檢2414人，也未發現確診個案，還有2人檢驗中。

陳其邁說，市府持續於今天在岡山區巨輪路與通校路口、河堤公園設社區篩檢站，鳳山區則在青年公園籃球場、大東公園、喚善堂對面停車場及文山公兒4公園。16日則在鳳山區青年公園籃球場、大東公園、文山公兒4公園設篩檢站。

陳其邁表示，如民眾有與確診者足跡重疊或懷疑有呼吸道症狀，可以利用社區篩檢站採檢。另昨天公布的3例確診個案，感染源正在積極疫調，希望盡速釐清。

市府衛生局簡任技正潘炤穎指出，針對昨天公布的案19730、19732匡列居家隔離對象有40人，一般接觸者127人；另針對19733密切接觸者匡列30人，一般接觸者54人，正在追蹤疫調中。

陳其邁表示，市府會持續釐清感染源，也呼籲民眾燈會期間，務必遵守防疫規定，包括實聯制、口罩、社交距離等，並配合工作人員引導，進行人流管制相關措施。（編輯：謝雅竹）1110215