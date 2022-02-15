米蛋捲鈉含量標示不符 池農：代工廠程式出問題

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東池上農會名氣商品手工米蛋捲遭消基會驗出鈉含量多出標示值的2倍多。池上農會表示，因代工廠的電腦程式出問題，已通知代工廠更改為正確數值。

消基會網站今天公布2021年5月底至6月初，市售零食採樣報告，其中手工米蛋捲外包裝上標示的鈉含量換算為每百公克84毫克，但實測時發現每百公克鈉含量竟有230毫克，高達2倍以上，鈉允許誤差範圍須小於等於標示值的120%。

此項食品的標示內容，顯然不符合實際含量，而屬不合格商品，如有違反「食安法」第22條情形，可依食安法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

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池上農會秘書黃榮欄今天接受中央社記者訪問表示，池農手工米蛋捲是委託宜蘭的外包廠商代工，經和廠商了解，廠商的電腦程序發生問題，導致包裝標示和實際鈉含量不同，實際的鈉含量是每百公克227，但因疏失標成84毫克，廠商已經改善，標示正確的數值。

黃榮欄表示，池農生產的手工米蛋捲採取手工製作，因此產量有限，目前僅有在農會系統銷售。（編輯：郭諭儒）1110215