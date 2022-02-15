日本岐阜美濃和紙燈具藝術展 原汁原味移師台灣燈會

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（中央社記者余曉涵台北15日電）台灣燈會中央主燈今晚將點燈，交通部觀光局表示，日本岐阜縣美濃市每年10月都會舉辦的和紙燈具藝術展，原汁原味移師台灣燈會現場，展出100個和紙燈籠。

台灣燈會中央主燈鳳彩飛舞將在今晚正式點燈，交通部觀光局今天發布新聞稿表示，今年台灣燈會中央燈區的「同樂匯燈區」延續歷年邀請國際友好單位參與傳統，包含台灣友邦及日本地方政府等10個國際單位仍熱情參與共襄盛舉。

觀光局表示，國際展燈中最引人注目的人氣花燈是來自日本岐阜縣美濃市的100個和紙燈籠，岐阜縣美濃市與高雄市美濃區同名，各以出產紙燈及紙傘聞名，雙方從2012年起締結為姊妹市後，台灣燈藝師亦曾前往日本參與一年一度美濃和紙燈具藝術展交流。

觀光局指出，今年適逢雙方交流10週年，在疫情期間仍秉台日友好情誼熱情來台參展，特別將每年10月在美濃市中心卯建江戶建築歷史街區舉行的美濃和紙燈具藝術展，原汁原味移師高雄參加台灣燈會，展示經聯合國教科文組織（UNESCO）認定為無形文化遺產的手工美濃和紙燈，在「同樂匯」燈區打造精湛浪漫燈藝燈廊，展現細緻紙雕工藝，藉由豐富變幻特色造型吸引民眾駐足留影，燈光從潔白純美的美濃和紙透映出柔和光暈，讓參觀民眾感受療癒而溫暖。

觀光局表示，國際友誼燈區也集結日本名古屋市、北海道札幌市、青森縣、香川縣、山口縣、島根縣、高知縣及我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦、貝里斯等展示知名景點與美景特色的花燈。（編輯：陳仁華）1110215