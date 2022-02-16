核三廠輻射偵測警報大響 原能會：故障誤發

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16日上午核三廠放射性廢液處理系統（LRS）加熱蒸氣管線的輻射偵測器發生警報，原能會表示，初步研判是監測器故障才產生誤發警報。圖為台電核三廠。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北16日電）今天上午核三廠放射性廢液處理系統（LRS）加熱蒸氣管線的輻射偵測器發生警報，原能會表示，LRS系統已正常停機，輻射偵測結果均無異常，初步研判是監測器故障才產生誤發警報。

原能會表示，上午接獲台電公司核三廠通報，廠內放射性廢液處理系統（LRS）加熱蒸氣管線的輻射偵測器（RT017）發生警報；此加熱蒸汽為系統內循環，未排放至環境。

原能會指出，警報發生後，廠內運轉人員即依程序書規定，將系統停止運轉，LRS系統已正常停機；核三廠並已完成系統及廠房環境的輻射偵測，結果無異常情形。

原能會表示，目前核三廠廠內外環境連續輻射監測結果均在正常變動範圍，經初步檢查判斷，是流程輻射監測器故障產生誤警報，將持續追蹤電廠後續處理情形，並適時更新相關訊息。（編輯：潘羿菁）1110216