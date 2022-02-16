18日起各地轉有雨 19日轉冷低溫探10度以下

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天表示，18日起至23日華南雲雨區影響，預計19至21日雨勢最顯著，全台有雨；另外，19日午後開始降溫，20日晚間至21日清晨最冷，中部以北部分地區不排除低溫探攝氏10度以下。

中央氣象局今天發布豪雨特報，東北風影響，易有短延時強降雨，在短時間內降雨猛烈。宜蘭地區有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸有局部大雨發生。

中央氣象局預報員官欣平今天告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，18日開始受到華南雲雨區影響，降雨會持續到22、23日，其中最顯著的時間是19至21日，基本上全台有雨；18日及22日之後大致上是中部以北、東半部地區及南部山區有短暫雨，南部平地則是零星降雨或多雲。

溫度方面，官欣平指出，冷空氣影響集中在19日至21日，目前預估強度接近強烈大陸冷氣團。19日白天北台灣高溫約18至20度，下午開始一路往下降；20、21日冷空氣最強，北台灣高溫約14度，中南部約20多度。

官欣平說，目前預估最低溫的時間點是在20日晚間至21日清晨，台北約12度、中部以北部分地區可能僅9、10度，南部約11度，花東地區則是13至15度；至於是否會達寒流標準，還在觀察中。

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官欣平提到，預估22、23日溫度會稍微回升，但整體來說未來8至10天都是偏涼冷的天氣；若水氣及溫度能夠配合，未來一週北部2500公尺、中南部3000公尺以上高山不排除會有降雪或下霰的機會，以19日至21日機會較高；並需注意路面結冰的現象。

官欣平也提醒，明天中南部會有局部霧或低雲；明天、18日在基隆北海岸、東半部、恆春半島也要注意有長浪發生的機會。（編輯：陳仁華）1110216