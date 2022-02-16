福壽山武陵農場櫻花盛開比美 天冷賞景注意保暖

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）號稱全台最晚賞櫻景點的福壽山農場，千櫻園內櫻花大爆發；武陵農場則有千棵櫻花匯流成河，櫻花河流奇景吸睛。因近日低溫，山區僅攝氏1至6度，提醒民眾賞櫻注意保暖。

全台瘋賞櫻，福壽山農場位處海拔高度2100至2614公尺間，有「遠的要命農場」之稱，園內千櫻園面積達13公頃，種植6000多株的櫻花，緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻及大島櫻等5種櫻花，粉紅色系櫻花現正大爆發時期，自2月中持續盛開到二二八連假結束。

連日低溫，民眾上山賞櫻直呼好冷，福壽山農場副場長王仁助接受中央社記者表示，近日低溫，山區氣溫凌晨2度，中午回升到6度，太陽下山後僅剩4度，但去年初還曾飄過2場雪，今年尚未下雪。

王仁助指出，櫻花有低溫需求，日前已有幾波低溫，有助延長花期，因沒有結冰不會影響花況，目前園區內富士櫻、昭和櫻全部盛開，大島櫻、吉野櫻還是花苞狀態，呼籲民眾二二八連假上山賞花，除注意防疫規定外也要注意保暖。

目前武陵農場內櫻花盛開成浪漫的「櫻花河流」，副場長胡發韜接受中央社記者採訪指出，在京華橋附近的隘口櫻花林與兆豐櫻花林大會師，匯集出現形成巨大壯觀的粉紅色櫻花雙河流，目前花況滿開，花期到21、22日。

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上週山區有雨，武陵農場內有部分櫻花被雨打落，胡發韜表示，部分早開品種的櫻花原本就預計要凋落，恰好被雨水打落，目前樹上仍有4/5的花朵，這些被雨水打落的花成為櫻花雨、櫻吹雪。

近2日天氣轉晴，遊客上山賞櫻，選擇在樹下野餐，櫻花花瓣隨風飄下，民眾沐浴櫻花雨，享受浪漫氣氛，感受濃濃日本風情。胡發韜表示，連可愛的小松鼠，也受不了櫻花幼嫩多汁花芽的誘惑，趕來偷吃櫻花，遊客發現松鼠萌樣，會心一笑。（編輯：謝雅竹）1110216