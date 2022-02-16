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新北櫻花陸續綻放 烏來北海岸賞花正值時

2022/2/16 16:36（2/16 17:09 更新）
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新北市政府綠美化環境景觀處長林俊德16日表示，烏來勇士廣場及淡水滬尾櫻花大道（圖）、三芝青山路、金山櫻花公園，還有鶯歌永吉公園、林口竹林山寺的櫻花陸續綻放，目前約開花3成，預計花期可持續至2月底、3月初。（新北市綠美化環境景觀處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月16日
新北市政府綠美化環境景觀處長林俊德16日表示，烏來勇士廣場及淡水滬尾櫻花大道（圖）、三芝青山路、金山櫻花公園，還有鶯歌永吉公園、林口竹林山寺的櫻花陸續綻放，目前約開花3成，預計花期可持續至2月底、3月初。（新北市綠美化環境景觀處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月16日
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（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市的櫻花從1月底自石碇起陸續在各地綻放，吸引不少民眾追逐賞花。新北景觀處指出，目前烏來及北海岸等多處花況不錯，賞花正值時，預估櫻花季將於3月結束。

新北市政府景觀處處長林俊德向中央社記者表示，烏來勇士廣場及淡水滬尾櫻花大道、三芝青山路、金山櫻花公園，還有鶯歌永吉公園、林口竹林山寺的櫻花陸續綻放，目前櫻花約開花3成，預計花期至2月底3月初。

他表示，烏來勇士廣場及通往烏來福山里卡拉模基產業道路﹑馬岸產業道路等處，皆可看到桃紅色山櫻花綻放枝頭；位於淡海輕軌淡金鄧公站步行約5分鐘距離的滬尾櫻花大道，全長約4公里，道路兩側山櫻花形成粉色隧道，吸引許多追櫻客前來。

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至於林口竹林山觀音寺目前花開約3成，花期預估至3月初，常吸引了許多賞櫻遊客，賞櫻的同時也可以參拜祈福；淡水天元宮及三芝三生步道等地吉野櫻預計3月中綻放，花期至3月底止。

水利局也發布新聞稿表示，新店陽光運動園區（陽光公園入口至溪洲公園）種有來自日本伊豆半島河津町的河津櫻花，粉紅花朵嬌豔綻放，目前開花5至6成，預估花期可至3月中，是民眾春遊賞櫻好去處。（編輯：方沛清）1110216

新北市水利局表示，新店陽光運動園區（陽光公園入口至溪洲公園）種有來自日本伊豆半島河津町的河津櫻花，粉紅花朵近期陸續綻放，目前開花5至6成，預估花期可至3月中，是民眾春遊賞櫻好去處。（新北市水利局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月16日
新北市水利局表示，新店陽光運動園區（陽光公園入口至溪洲公園）種有來自日本伊豆半島河津町的河津櫻花，粉紅花朵近期陸續綻放，目前開花5至6成，預估花期可至3月中，是民眾春遊賞櫻好去處。（新北市水利局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月16日
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