烏來通盤檢討案過關 原民蓋自宅、溫泉專區可期

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新北市城鄉局表示，烏來水源特定區主要計畫第3次通盤檢討日前審議通過，未來可望在原住民保留區興建原住民自用住宅，並推動溫泉產業專區，兼顧發展與自然；新北市府也將儘速配合修正計畫內容，並續研擬相關配套措施。（新北市城鄉局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月26日

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（中央社記者沈佩瑤新北26日電）新北市城鄉局近日表示，烏來水源特定區主要計畫第三次通盤檢討日前經內政部審議通過，未來可望在原住民保留區興建原住民自用住宅，並推動溫泉產業專區，兼顧發展與自然。

新北市政府城鄉發展局22日發布新聞稿指出，烏來水源特定區為集水區範圍，也是新北唯一原住民行政區，因土地限制利用、建物管制開發，對當地原住民及溫泉業發展相當不利。

城鄉局表示，在保障水源安全前提下、考量原住民居住權益、安全及當地發展，內政部都市計畫委員會22日審議通過烏來水源特定區主要計畫第三次通盤檢討案，新北市府將儘速配合修正計畫內容，並續研擬相關配套措施。

城鄉局表示，未來主、細部計畫發布後，原住民在原住民保留地內屬民國107年4月30日發布實施「全國國土計畫」前既有的房屋，確認基地條件安全後，可依建築申請程序申請增建、改建或拆除後新建。

另申請人、配偶及未成年子女名下均無自用住宅者，得申請新建自用住宅。

至於列管在案的溫泉旅館業者，得以個案變更申請方式，擬具開發計畫說明交通改善、污染處理方案、完成繳納代金後，變更為溫泉產業專用區。（編輯：李錫璋）1110226