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第23期疫苗預約首日 莫德納預約逾5成最熱門

2022/2/16 17:51
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（中央社記者江慧珺台北16日電）第23期1922疫苗預約平台追加劑今天開始預約，據疫情指揮中心統計，至今天下午5時，已有超過67萬人完成預約，以莫德納疫苗最熱門，預約率逾5成。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，第23期1922疫苗預約平台自今天上午10時起，開放民眾分流預約接種疫苗追加劑，可供應量158.5萬劑名額。

據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，已有67萬4916人完成預約，開放首日預約率達42%，其中以莫德納（Moderna）疫苗預約最踴躍，77.2萬劑名額中有41萬6210人預約完成，預約率超過53%。

此外，輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）66.2萬劑名額中，已預約數為23萬4346人，預約率約35%；高端與阿斯特捷利康（AZ）疫苗名額分別為12.6萬劑與2.3萬劑，預約數分別為2萬1053人與3307人，預約率約為16%與14%。

指揮中心提醒，23期預約至2月18日中午12時止，並將於21至27日開打，呼籲符合資格者趕快預約。

此外，第23期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第1、2劑或基礎加強劑接種需求，持接種紀錄（小黃卡）至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務接種站接種。（編輯：李錫璋）1110216

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