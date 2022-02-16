搶攻自煮商機 全家超市新店型估業績增2成

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（中央社記者曾智怡台北16日電）四大超商搶攻疫後自煮商機，全家便利商店今天宣布，布局全新店型「FamiSuper超市店」，精選近500項即食調理冷凍品、生鮮食材等，今年全台展店目標15間，鎖定高人流都會區，預計帶動單店來客與業績成長2成。

統一超商、OK超商也觀察到，擴大導入生鮮、熟食後，相關類別業績顯著提升。

全家商品本部副本部長蔡瑜華受訪時表示，自疫情爆發，生鮮蔬菜業績翻倍、冷凍調理食品業績年增3成；消費者經歷兩年疫情，出現「烹飪疲勞」現象，對於能快速料理且健康質優的食品需求攀升，為此打造FamiSuper超市店，盼對應居家自煮與家戶生活型態。

蔡瑜華表示，事實上，因應熟齡人口上升、家戶人口下降的長期趨勢，全家10年前即展開超市店型布局，包含「天和鮮物複合店」、「超市機能店」、「永豐餘生技複合店」等，支援消費者的宅居生活需求。

FamiSuper超市率先在台北東區和新竹竹北亮相，店內超市專區約15坪大小，販售冷凍肉品、冷凍即食調理品、生鮮蔬菜、蛋品、酒品等12大品類，並配搭foodpanda或是東區龍普店限定的LINE購物嚴選快送服務，可24小時外送到府。

蔡瑜華表示，今年將擴大展店，鎖定高人流都會區，全年上看15家，更同步於會員APP的全+1商城中，開立FamiSuper電商專館，供全台逾1450萬會員一指購物。

生鮮市場潛力大，OK超商表示，去年開始因應市場需求，並降低超市排隊時間的防疫考量，增設「生鮮冷凍專區」、「熟食區」，瞄準即食即飲、自煮便利新鮮的商機，推出牛排、豬肉等近百品項，目前以北部涵蓋率最高，超過7成門市皆有此新服務，業績成長3成。

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統一超商整合6400家門市、3大外送平台、購物商城「i預購」、社群團購「i划算」等4大資源深耕生鮮市場，像是今年1月導入全新便利快超市「OPEN NOW」後，帶動單店蔬菜、生鮮等相關類別業績倍數成長。

近年複合店型儼然成為超商顯學，萊爾富複合店型商品結構多元，包括自助租車、自助換機油、汽車百貨、3C智慧家電等9大業態，另導入24小時超市愛國超市、田倉生鮮超市等，目前複合新店型服務已超過500家。（編輯：張均懋）1110216