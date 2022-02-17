北市大同區某幼兒園多人腹痛嘔吐 停課2天清消

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市議員張斯綱今天指出，大同區某非營利幼兒園有26名學童出現腹痛、嘔吐等症狀。北市教育局表示，已通知園方今、明2天停課，並對教室等清潔消毒，相關原因待衛生局調查。

中國國民黨籍台北市議員張斯綱發布新聞資料表示，接獲家長陳情，指稱小朋友16日從大同區某非營利幼兒園放學後，自當天晚間6時許出現腹痛、不停嘔吐症狀；當天晚間10時許，又有10多名家長陸續反映，小朋友也出現相同症狀。

他說，園方及台北市政府教育局處理太過緩慢，園方雖緊急停課2個班級，但仍有家長未接獲通知，今天仍把送孩童前往幼兒園。

張斯綱表示，目前約有26名幼童身體出現不適，包含腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒症狀，這所大同區某非營利幼兒園早、午餐及點心都由學校廚房供應，要求台北市政府教育局、衛生局針此事件立即調查，並向家長公布後續處置作為。

台北市教育局今天對此發新聞資料回應，16日晚間接獲幼兒園通知部分師生有嘔吐症狀，園方已回報傳染病通報系統；今天上午得知陸續有學童就診，緊急通知園方今、明2天停課，發生原因有待衛生局調查、評估。

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教育局表示，園方已消毒生病學童的班級教室，包含廁所、教具櫃體等，並通知家長把棉被帶回家中清洗，並通知消毒公司進幼兒園清潔消毒。園方今天也陸續通知家長停課，但部分家長因故無法照顧孩童，仍交由園方照顧、收托。

另外，台北市衛生局11日晚發布新聞資料指稱，接獲士林區某幼兒園通報疑發生腹瀉群聚事件，包含發燒、腹痛、嘔吐及腹瀉症狀，因早、午餐及點心都由學校廚房供應，不排除是因飲食引起，並同步啟動疑似食品中毒調查。（編輯：戴光育）1110217