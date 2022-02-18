阿里山花季3/10開跑 假日上午交通管制

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（中央社記者余曉涵台北18日電）一年一度的阿里山花季3月10日開跑，公路總局今天說，為期1個月的花季期間將在例假日及連續假期的上午6時到11時交通管制，除有證明文件或特殊情形外，禁止小型車通行。

阿里山花季將從3月10日到4月10日登場，為了避免交通阻塞，交通部公路總局規劃在花季期間的例假日及連續假日進行交通管制，管制日總共12天。

管制人數每天則是1萬6000人，其中管制時間團體客及散客共1萬1000人、管制時間外3000人、住宿客2000人。

公路總局長陳文瑞今天在交通部例行記者會中表示，花季期間例假日及連續假期的上午6時到11時，台18線66K湖底處到88.2Ｋ阿里山國家森林遊樂區，除了有工作證或住宿證明等相關證明文件，或者婚喪喜慶等特殊情形外，禁止小型車通行。

陳文瑞指出，要上山的民眾可以在台18線61K樂野服務區轉乘接駁客運上山，客運車票預計3月1日凌晨0時起開賣，民眾可到統一、全家及萊爾富超商或和欣客運售票系統購票。

團體旅遊部分，陳文瑞說，旅客在管制期間須到台18線29K（五虎寮橋下游300公尺處）購票，並統計團體旅客所需票種及配妥相關證明文件，且台18線29K僅開放購票人員下車購票。

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公路總局指出，民眾要到阿里山賞花，可搭乘高鐵嘉義站-阿里山、台鐵嘉義站-阿里山、台北轉運站-阿里山及日月潭-阿里山等4條路線，憑車票可享入園門票新台幣150元優惠。

另外，農委會林務局嘉義林局管理處在台18線88.5到95K往塔塔加方向路肩規劃小客車臨時停車格，並設置10處臨時接駁車站，並在平日上午8時到晚間6時及假日凌晨5時到晚間6時提供遊客免費接駁往返阿里山入口轉運站。（編輯：管中維）1110218