苗縣週末4千多劑疫苗隨到隨打 加開8場次接種站

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣府因應竹南鎮本土確診家庭群聚疫情，週末將加開8場次疫苗接種站，提供莫德納、AZ、BNT及高端疫苗共約4300劑，隨到隨打，不需預約，呼籲民眾踴躍接種，提高保護力。

苗栗縣政府衛生局今天發布新聞稿指出，縣內目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第1劑涵蓋率為77.6%，第2劑涵蓋率77.1%，第3劑涵蓋率僅27.2%。

衛生局表示，鑑於國內本土疫情變化，加上苗栗縣多處確診足跡公布，本週末將加開8場疫苗接種場次，包括2月19日（週六）上午在大千綜合醫院、大湖老人文康中心、西湖鄉體育館、為恭醫院仁愛大樓、頭份國中、苑裡鎮農會，2月20日（週日）上午在苑裡李綜合醫院、後龍維真國中活動中心。

衛生局指出，這次提供疫苗有莫德納、BNT、AZ、高端等，各接種站提供疫苗種類不同，共計4300劑以上，採隨到隨打，不需預約，若現場人數較多，請耐心等候並保持社交距離。

衛生局表示，有施打疫苗比未施打疫苗具有更高的保護力，可減少重症、死亡發生率，目前縣內各類疫苗尚足夠，呼籲民眾盡快完成完整3劑疫苗接種，年紀較年長者可在諮詢醫師後施打疫苗。

此外，因應竹南鎮家族群聚8人確診及1名足跡相關的市場女攤商染疫，縣府在竹南鎮大厝里活動中心開設社區核酸檢測（PCR）篩檢站，15、16、17日3天共採檢1283人，報告全數為陰性。

另外，有關案19686任職化工廠，經13日至17日共進行657人PCR檢驗，報告全數陰性。（編輯：戴光育）1110218