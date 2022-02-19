跟著時尚顏色去賞花 旅遊業者推全台5大熱點

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（中央社記者余曉涵台北19日電）春暖花開又是賞花的好季節，旅遊業者以Pantone年度流行色系特搜全台5大賞花熱點，讓喜愛賞花與拍美照的旅客，可以刷一波照片牆。

國際色彩權威Pantone每年都會發表年度代表色，去年底公布了2022年度代表色為「長春花藍」，包括藍色的特質又保留紫紅色的基調，展現出機靈愉悅的態度和充滿活力的面貌，加上Pantone為春夏季紐約時裝週挑選出的暗影紅、蛛絲粉、黃水仙、白雪公主等流行色，一時之間社群都被流行色洗版。

旅遊業者KLOOK發新聞稿表示，以Pantone年度流行色系特搜全台5大賞花熱點，像是可到阿里山賞紫藤花蒐集近似年度代表色「長春花藍」。在春天搭上森林小火車造訪阿里山沼平公園、阿里山慈雲寺、阿里山工作站前等多處，旅客能在紫藤花海中拍下屬於自己的美照。

KLOOK表示，到九族文化村賞璀璨夜櫻感受時尚的Pantone「暗影紅」，「九族櫻花祭」是台灣唯一獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地，園區內不僅種植5000多株的櫻花樹，白天也可以欣賞八重櫻、吉野櫻。

KLOOK說，Pantone「蛛絲粉」色調不僅有滿滿的少女感，還帶點清新也如雲朵般輕柔夢幻，大自然中的櫻花，也剛好有著相近的粉嫩夢幻色調，4季都有不同樣貌的陽明山，到了春天將開滿櫻花，更是追櫻族每年不可錯過的打卡景點之一。

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KLOOK也指出，台南億載金城旁的億載公園是台南市知名的黃花風鈴木賞花景點之一，每到3月初，金色花海綻放，欣賞著黃花風鈴木與河面的倒影更是非常浪漫，與Pantone「黃水仙」色相近，給人滿滿愉悅感，走在開滿黃花風鈴木的街道，輕鬆拍出充滿活力的照片。

此外，KLOOK說，武陵農場除了是著名的賞櫻景點，在春天也能欣賞到夢幻稀有的白藤花，在山頭形成美麗的白藤花海，令人宛如置身Pantone「白雪公主」色純淨的世界中；而位在苗栗三義，隱身在茂盛蒼翠林蔭裡，有著古色古香建築風格的卓也小屋渡假園區，也擁有許多雪白色的油桐花，彷彿走入浪漫白雪童話之中。（編輯：張芷瑄）1110219