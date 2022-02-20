接種AZ出現格林巴利症候群 獲40萬元救濟金

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衛生福利部預防接種受害救濟審議小組1月27日開會，共審理41起接種COVID-19疫苗救濟申請案。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新會議結果，41名接種COVID-19疫苗申請救濟者中，新竹市郭姓民眾接種AZ疫苗後出現格林巴利症候群，專家核予救濟金新台幣40萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年1月27日開會，近日公布最新一期會議結果。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午說明，這次會議共審理41起接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗救濟申請案，經研判僅2案與接種有關、6案無法確定關聯性，其餘33案無關。

與接種有關案件，包含1名新北市趙姓民眾施打高端疫苗後，隔日出現發燒、全身虛弱、噁心等症狀，與接種相關，但衡酌個案症狀程度尚屬輕微，屬常見、輕微可預期預防接種不良反應，不予救濟。

另1起與接種有關案件為新北市黃姓民眾接種AZ疫苗，莊人祥說，個案接種疫苗後，出現視野變小而後昏倒，經診斷為過敏性休克，經專家研判，其症狀與接種疫苗相關，核予救濟金2萬元。

至於6案無法確定關聯性案件中，救濟金最高的是1名接種AZ疫苗後出現不良反應的新竹市郭姓民眾，莊人祥表示，個案出現格林巴利症候群症狀無法確定與接種疫苗之間的關聯性，最終核予救濟金40萬元。

這次6案無法確定關聯性案件中，包含上述獲40萬元救濟金個案，共有5人是接種AZ疫苗，這次有1名個案因左側眼第6對腦神經麻痺症狀無法確定與接種疫苗關聯性，核予救濟金10萬元；另1名個案症狀經醫師診斷為顱內靜脈竇血栓，症狀仍無法確定與接種疫苗關聯性，核予救濟金2萬元。

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還有1名個案本身有牛皮癬病史且任職於化學工廠，致其過敏反應原因眾多，然其接種疫苗後隔日出現全身皮膚發紅及嘴唇腫脹症狀，依發生時間無法確定與接種疫苗關聯性，核予救濟金3萬元；另有1名個案雖下肢出現瘀斑症狀無法確定與預防接種關聯性，但症狀程度尚屬輕微，不予救濟。

最後1名無法確定關聯性案件是接種莫德納，個案接種疫苗後7天出現手腳紅疹情形，經診斷為史蒂文生氏-強生症候群，此疾病引發原因主要為藥物及感染，目前資料顯示因接種COVID-19疫苗引發史蒂文生氏-強生症候群有多篇病例報告，判斷個案症狀無法確定與接種疫苗關聯性，核予救濟金9萬元。（編輯：方沛清）1110220