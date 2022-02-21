過去在本土課程教客語 楊長鎮盼未來「用客語教」

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（中央社記者張雄風台北21日電）客委會今天舉辦「2022世界母語日客語教學表揚暨論壇」，表揚客語推廣績優學校及教育人員。客委會主委楊長鎮表示，過去在本土課程中教客語，現在希望進一步「用客語教」。

客家委員會今天舉辦「2022世界母語日客語教學表揚暨論壇」，表揚12間學校（含幼兒園）與16名教育人員獲獎；同時今天起接續辦理為期2天客語教學論壇，希望藉由教學實務現場成果交流及客語教學理論，擴大客語教學成果。

客委會主委楊長鎮會前接受媒體訪問時表示，表揚對象為學校及老師，包含以客語做為教學語言、12年課綱校訂課程融入客語教學等，另外在與教育部合辦的增能課程中表現優異的老師，也給予表揚。

楊長鎮舉例，去年他到美濃龍肚國小，看到班上當地年輕的老師，用流利的客語在教數學，小朋友彼此討論也用客語；過去本土課程教客語，現在希望推展「用客語教」，希望小朋友成長過程中也能講客家話，內化為自己的一部分。

楊長鎮提到，過去國語政策幾十年的打壓，現在客語已經非常式微，傳承危機非常嚴重，有這麼多的老師、校長、學生一起努力，希望為客語發展新的道路、能慢慢走出來。

客委會表示，110年度推動客語教學語言績優學校及教育人員，都是因為推動客語教學語言表現優異，足以成為客語教學模範而獲獎；幼兒園則是鼓勵學生參與幼幼客語闖通關活動，並透過客語沉浸式主題教學活動、秉持母語生活化教學原則，結合家庭與社區積極鼓勵客語青銀共讀共學，營造隨時講客語的環境。

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另外在客語教學工作者，績優校長部分如苗栗南湖國小校長邱慧玲，親自帶領學校團隊，推動客語結合校訂課程計畫；苗栗中興國小校長李國海透過輔導團，提升全縣教師客語教學能力；屏東大成國小校長鍾秀鳳帶領客家本位課程中心，完成全國首創客家本位補充教材。

客委會提到，本屆客語教學論壇，第1天邀請國立屏東大學幼兒教育系教授陳雅鈴以「母語教學的趨勢與困境」進行主題演講；第2天則由高雄市立女子高級中學校長林香吟，以「跨領域課程母語教學的應用」進行分享。（編輯：屈享平）1110221