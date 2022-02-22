寒流傷果未傷菜 天冷吃鍋者多葉菜批發價漲4成

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）寒流19日來襲，今天台北果菜市場葉菜類交易均價每公斤30.5元，較18日漲4成2。農糧署說，葉菜無傷，天冷吃鍋、開學、疫情緩和外食增多讓需求增加。短期葉菜通路1包40多元。

行政院農業委員會今天更新2月寒流影響農產損失累計新台幣607萬元，主要是分布在台中市、苗栗縣、新竹縣，主要受損作物為高接梨穗損失397.6萬元、李子161.7萬元、草莓46.8萬元，以及秧苗4000元。

今天是本週開市日，台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤35.4元（達合理價位區間上限），比18日的28.3貴7.2元、漲2成5左右；主要是葉菜類今天交易均價每公斤30.5元，比18日的21.5元貴9元，漲幅達4成2左右所致。

農委會農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電話訪問時說，2月寒流受損是果樹，蔬菜沒受損，葉菜類漲幅大與開學、疫情緩和外食人口增加、天冷吃鍋者多，使得市場需求增加有關，且短期葉菜多種在溫網室內，產地在雲林以南等地，天冷長較慢，但沒下豪大雨淹水，所以無傷。

記者走訪傳統市場，高麗菜今天每台斤29元，每顆2.5台斤約70多元，並未上百元。攤商說，前兩天每台斤25元，再之前19元。不過對照寒流來前的零售價，漲約5成。

傳統市場的短期葉菜則從之前特價3包50元，變成2包50元，還在合理價位區間。主力通路架上各類包裝葉菜每包39到49元不等，價格比較沒有波動。（編輯：管中維）1110222