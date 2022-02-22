小三通復航有希望 楊鎮浯提清明專案

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金門縣長楊鎮浯（左）22日在縣長室，頒發榮譽縣民證給卸任的立榮航空金門機場辦事處主任陳連澄（右），感謝他5年任內協助疏運。中央社記者黃慧敏攝 111年2月22日

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣長楊鎮浯今表示，縣府正規劃將春節未能上路的小三通專案，轉為「清明專案」，盼為冷颼颼的兩岸關係破冰；大陸委員會回應，如果縣政府有具體方案，陸委會可來評估。

楊鎮浯今天在縣長室，頒發榮譽縣民證給卸任的立榮航空金門機場辦事處主任陳連澄，新任主任邵銀鎻陪同拜會，縣府觀光處長丁健剛等人作陪，相談甚歡。

交談中，楊鎮浯提到，原本縣府計劃在今年春節實施小三通專案，以在中國的金門籍民眾和他們的配偶，及有人道需求的民眾優先，由小三通方式返回金門。但因遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情而未能成案。

轉眼清明連假將到，楊鎮浯表示，接下來的任務就是清明輸運，看能否將春節小三通專案改為「清明專案」。他說，當前兩岸關係，就像這2天的天氣「冷颼颼的」，總是希望能夠「破冰」。

對此，陸委會副主委邱垂正接受中央社記者專訪時表示，如果縣府能提出具體方案，陸委會可來評估。縣府觀光處長丁健剛訴中央社記者，今天會發文陸委會，專案具體內容將在陸委會同意後，對外公布。

金門與廈門、泉州小三通自109年2月10日因COVID -19疫情停航，至今已滿2年。

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立榮航空金門機場辦事處主任今天交接，陳連澄預定24日返台履新。陳連澄早自86年即到金門服務，後來重返金門。他說，原本任期是4年，因為疫情而多待了1年多，離開金門很不捨。

楊鎮浯表示，5年來，台金航班相對平順，可惜近2年遇到疫情，給大家造成很大困難，對產業傷害也很大，但春運航班較好調度，是唯一好處。今年春節3萬多名民眾返鄉，是2年來最多的一次。他感謝陳連澄任內協助疏運。（編輯：郭諭儒）1110222