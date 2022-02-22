台鐵高雄站區開發 新建大樓及旅館2024年招商

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）台鐵高雄車站已地下化，交通部推動地面上的高雄車站站區開發，其中新建的2棟鋼構商業及旅館大樓具現代感，為站區指標，預計明年完工，民國113年對外招商。

交通部鐵道局負責高雄車站站區開發興建工程，鐵道局今天在記者會說明開發進度，其中2棟鋼構的商業及旅館大樓，去年底已完成鋼構組立，預計分別在今年6月及12月完成帷幕牆吊裝，明年完工，113年交付台鐵對外招商。

鐵道局介紹，高雄車站商業與旅館2棟大樓立面設計造型，呼應天棚的水平線條，以圓弧型量體搭配立面流暢的水平線表現高雄新車站的現代感。外觀取材高雄舊站的立面色彩，將舊站的視覺印象引入，舊站灰白色外牆轉化為商業大樓的灰白色量體，深灰色屋瓦轉化為旅館大樓的深灰色立面。

商業大樓外牆大量採用金屬包鈑與帷幕，不管是白天光照或夜間燈光投射，都展現出十足現代與科技感；旅館大樓四周環形立面飾帶，與帷幕垂直分割格柵，兼具遮陽及降低陽光直射效果，2棟大樓都選用節能帷幕玻璃，提供高透光性、低反射率及高熱阻絕的節能功效。

鐵道局指出，高雄車站商業大樓位於車站西南隅、樓高10層，具有交通便捷、地利的優勢，預期可活絡整體商圈、創造經濟效益。

另外，旅館大樓位於車站中心的東南側，為11層樓高的現代建築，提供往來的商務人士與旅客一個方便且快捷的住宿首選，讓外地的朋友能以車站為基地，探索高雄，並為擁擠市中心帶來嶄新寬敞超大型的公共空間。（編輯：戴光育）1110222