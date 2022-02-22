台糖積極數位轉型 沖泡商品年底有望進軍日本

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（中央社記者曾智怡台北22日電）台糖近年積極數位轉型，台糖今天表示，除透過社群媒體、創意廣告等數位行銷方式，為老品牌保鮮，也與日本知名電商及食品通路接洽，鎖定6項沖泡類商品，預估今年底有機會進軍日本跨境銷售。

台糖數位轉型不遺餘力，台糖表示，近年積極網路行銷，透過社群媒體、創意廣告、到易購網站環境優化等，創新形象為品牌保鮮；近期為提升網路行銷導購效益，更嘗試2場FB直播。

以台糖商品行銷事業部「台糖健康御守粉絲團」為例，粉絲團以生活化、有趣的文字、梗圖及影音內容，搭配抽獎與粉絲們互動，推廣安心優質的台糖產品；目前已累積10.2萬人按讚，去年粉絲團貼文總觸及數199.4萬次，皆超越預期目標，足見網路行銷的潛力與影響力。

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針對未來發展，台糖指出，目前已與日本知名電商及食品通路接洽，鎖定6項沖泡類商品進軍日本，預估今年底有機會跨境銷售；因還在起步階段且涉及商業競爭，對於是哪家日本電商暫時保密。

台糖表示，已透過日本當地顧問公司，調查日本市場對於台糖商品接受度，以及未來訂單預估量；鎖定沖泡類商品的原因，根據市場訪查結果，這些商品能在日本老年市場和當地廠商商品做出區隔；至於台糖肉製品，則因台灣有傳統豬瘟，現階段仍無法銷往日本。（編輯：張均懋）1110222