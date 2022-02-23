北市籍中學生疫苗接種率較低 蔡炳坤籲家長關心

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）催打COVID-19疫苗，台北市副市長蔡炳坤今天指出，有戶籍的中學生接種率不到9成，比有學籍的低了7個百分點，可能是因為在外縣市就學的關係，呼籲家長要關心孩子有沒有打疫苗。

第24期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗今天開放預約，蔡炳坤下午赴台北文學季開幕記者會後接受媒體聯訪表示，台北市第3劑疫苗接種率已經超過45%，希望市民朋友盡快接種，增加保護力。

蔡炳坤指出，現在在檢討12到17歲中學生的接種率，因為有台北市學籍的學生，第1劑接種率已將近95%，但若以有戶籍的來看，大概88%而已、不到9成，推測應該是因為在外縣市就學的關係。

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蔡炳坤說，接下來要採取更積極的鼓勵措施，希望讓中學生接種率提高，並呼籲家長，若孩子在外縣市讀書，要關心一下孩子有沒有接種疫苗，需要的話，台北市各大醫院、中型接種站都有提供服務。

台北市衛生局表示，已協調各醫院開設第1、2劑或第3劑預約門診；現場掛號主要提供第3劑施打，量能及時間依各接種站現場公告為主。詳細資料可上衛生局網站「指定COVID-19疫苗合約醫療院所預約門診及現場掛號接種點一覽表」查詢。（編輯：張銘坤）1110223