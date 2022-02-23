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2歲女童間歇鼻血鼻孔內黑頭鑽動 就醫確診鼻蛭作怪

2022/2/23 19:02（2/23 19:16 更新）
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花蓮一名2歲女童住家附近有山泉水，疑似玩水時沾染鼻蛭幼蟲，但因年紀太小難清楚表達，只是一直揉鼻子，又斷斷續續流鼻血，一度誤以為是鼻炎，後發現鼻孔有黑頭異常，到醫院經內視鏡檢查確診為鼻蛭。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月23日
花蓮一名2歲女童住家附近有山泉水，疑似玩水時沾染鼻蛭幼蟲，但因年紀太小難清楚表達，只是一直揉鼻子，又斷斷續續流鼻血，一度誤以為是鼻炎，後發現鼻孔有黑頭異常，到醫院經內視鏡檢查確診為鼻蛭。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月23日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮一名2歲女童出現間歇性鼻血，母親發現女童鼻孔內有黑頭鑽動，到醫院急診，經內視鏡檢查確診為鼻蛭；醫師提醒民眾經常性流鼻血或鼻部搔癢、有異物感，立即就醫。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞資料表示，每年有10件左右的鼻蛭病人就醫，年齡層分布從2歲到80歲都有，去年10月間還同時有3名病人求治，感染原因主要是接觸到溪水、河水等戶外水源而導致。

花蓮慈濟醫院耳鼻喉科醫師林廉捷表示，這名女童家附近有山泉水，疑似玩水時沾染到幼蟲，但因年紀太小，無法清楚表達，只是一直揉鼻子，又斷斷續續流鼻血，家人帶她到診所先以鼻炎診斷治療，後來發現女童鼻孔有黑頭異常，才趕緊送來急診。

因考量女童年幼，林廉捷指出，安排在手術室全身麻醉取出鼻蛭；在他經驗裡，鼻蛭比較常出現在中鼻道或下鼻道，但也曾發現鼻蛭寄生在口腔、呼吸道、眼球周圍等黏膜覆蓋的部位，甚至出現在咽喉部，導致病人長期咳血。

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鼻蛭進入人體，通常病人會有異物在鼻子動的感覺，但小朋友因不善表達，通常會出現間歇性鼻血，林廉捷提醒家長一旦發現孩童有類似症狀，可到耳鼻喉科門診就醫，進一步檢查找出原因。

夏天民眾喜歡到溪邊玩水消暑，發生鼻蛭感染的病人較多，但若工作地點在山邊、溪邊，生飲山泉水，或洗臉也容易感染鼻蛭。林廉捷說，曾有一個70多歲的病人，只是在溪邊做砍材工作，鼻蛭就跑到鼻子裡面，幸因他在過去曾有經驗，疑因手摸到溪邊幼蟲後再摸鼻子後感染，馬上到醫院就醫。（編輯：陳仁華）1110223

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