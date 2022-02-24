228連假嘉警抓酒駕 山區賞花要道取締路邊違停

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣警察局為避免228連假嘉縣各風景區周邊路段交通壅塞，嚴格取締路邊違規停車，並配合警政署全國同步取締酒駕，請民眾開車一定要守法。

嘉義縣警察局今天發布新聞稿表示，嘉義縣風景區如太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、故宮南院、東石漁人碼頭、高跟鞋教堂等地，228連假將吸引大批遊客，尤其阿里山區櫻花開始盛開，山區道路更容易塞車，3天連假全面執行交通疏導勤務，提升遊憩品質。

嘉義縣警察局交通隊長蘇俊宏告訴中央社記者，此次交管重點將擺在勸導與取締路邊任意停車，日前嘉130線就因前往彌陀禪寺賞花民眾路邊違停，整條路交通阻塞，警方會避免類似情況再發生。

蘇俊宏說，159甲線往番路半天岩紫雲寺、169線往奮起湖風景區、162甲線往太平地區、166線往瑞里地區及嘉130線往彌陀禪寺等山區道路狹小，切勿於路邊任意停車影響通行，請依員警或現場指揮人員指示行進。

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另外，阿里山國家森林遊樂區內停車空間有限，嘉義林區管理處在台18線90K至95K規劃免費接駁車，遊客可將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，以縮短等待入園時間。

蘇俊宏強調，228連假期間警方配合內政部警政署規劃全國同步取締酒駕，連續3日大執法，提醒欲參加聚會飲宴的民眾，務必預先指定親友駕駛接送，或善用代駕及計程車代步。（編輯：陳仁華）1110224