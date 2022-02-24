北海道空運企鵝雪人來台 屏東日本友好感謝祭登場

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）屏東縣政府為感謝日本多次贈送疫苗，特別與日本台灣交流協會高雄事務所合辦「屏東．日本友好感謝祭」，26日至28日在勝利星村登場，北海道旭川市特別空運「企鵝雪人」來台。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，許多無法出國的人，還是會想念隨時可以到日本旅行的日子，另一方面為感謝日本多次贈送台灣疫苗，縣府特別與日本台灣交流協會高雄事務所共同舉辦「屏東．日本友好感謝祭」，26日至28日在屏東市勝利星村登場。

縣府表示，這次活動有超過40個日本地方縣市以及日系企業等單位參展，北海道旭川市特別空運來台「企鵝雪人」，要給向來難得見到冰雪的屏東人一個驚喜體驗，日本靜岡縣也從日本直送100箱蜜柑，讓現場民眾品嚐。

縣府表示，連假3天活動中，安排許多道地的日式表演，包括氣勢磅礡的太鼓表演、和風味十足的三味線及阿波舞表演等，也有美景打卡牆，贈品好禮則有熊本熊周邊商品、休足時間、日式點心等，還有每日限量日式美食試吃活動。

除此外，現場有櫻花許願樹，讓民眾為親友送上專屬的祝福，還有日本各地方觀光旅遊資訊。（編輯：陳仁華）1110224