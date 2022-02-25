慈濟研究糖尿病新型口服抗凝血劑 登國際期刊

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮慈濟最新研究發現，患有糖尿病及心房顫動病人中，使用新型口服抗凝血劑，發生糖尿病併發症、死亡率低於使用傳統口服抗凝血劑，研究成果獲「內科學年鑑」國際期刊刊登。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞稿指出，糖尿病常被稱作「萬病之源」，除了容易造成血管硬化，也增加罹患心房顫動風險，許多心房顫動患者，也同時患有糖尿病，而口服抗凝血劑，常被使用在這類病人上，以預防腦中風發生。

花蓮慈濟家庭醫學科醫師黃暉凱指出，團隊先前的研究首先發現，病人使用新型口服抗凝血劑（NOAC）相較於傳統口服抗凝血劑（Warfarin），新發生糖尿病的風險較低，這機轉可能和抗凝血劑藥物是否會抑制維他命K的功能，影響血糖調控有關，後續團隊延續這樣研究，思考抗凝血劑藥物的選擇，是否會影響糖尿病長期併發症和血糖急症的發生風險。

黃暉凱指出，研究團隊自台灣全民健康保險資料庫2012年至2017年間，針對3萬多位患有糖尿病及心房顫動的病人分析使用不同的口服抗凝血劑，是否會影響各種糖尿病併發症的風險及病患死亡率。

黃暉凱分享，團隊發現相較於使用傳統口服抗凝血劑，使用新型口服抗凝血劑的病人，後續發生糖尿病併發症，包括大血管病變，如冠狀動脈疾病、中風、周邊血管疾病；小血管病變，如視網膜病變、神經病變、末期腎病變、下肢截肢等；血糖急症，如糖尿病酮酸中毒、高血糖高滲透壓狀態、低血糖等的風險較低，以及死亡率也較低。

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花蓮慈濟醫院指出，這篇研究文章日前登上醫學期刊「內科學年鑑」（Annals of Internal Medicine），這是由美國醫師學院（American College of Physicians）所發行的官方期刊，是世界上最有影響力的專科醫學期刊之一，論文刊登後隨即吸引國外超過30家媒體關注報導。

黃暉凱表示，研究的樣本數大，不僅具全台代表性，研究發現還能補足目前仍缺乏的相關臨床研究證據，希望這項研究成果能應用在臨床照護上，提供醫師在藥物選擇上的參考證據，改善這類病人的疾病控制情形。（編輯：孫承武）1110225