台大醫院愛心鏡APP 手機鏡頭照手指揪心臟隱形殺手

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（中央社記者江慧珺台北10日電）心房顫動堪稱隱形殺手，可能導致中風、心衰竭，甚至死亡。台大醫院團隊與敦捷光電研發亞洲首款心房顫動篩檢手機APP，用手機鏡頭偵測手指脈搏，找出潛在心律不整患者。

台大醫院今天舉辦「愛心鏡－利用手機鏡頭偵測心房顫動，台大醫院心臟醫療團隊全力打擊心房顫動首度研發由衛生福利部許可的心房顫動手機偵測APP記者會」，說明最新研發成果。

台大醫院內科部主治醫師林亮宇說，心臟就像人體的引擎，其中心室將血液壓縮送至全身，心房則是回收血液再壓縮到心室，而壓縮的動力就是心跳，由心房的節律點放電控制，若心房生病就會亂放電，導致心房細胞無法同步收縮，即是心房顫動。

台大醫院心血管中心主任陳文鍾表示，心房顫動是成年人最常見的心律不整之一，易提高中風、心衰竭甚至死亡風險，經過妥善治療可降低相關風險，但最大問題就在於心房顫動確診不易。

林亮宇表示，心房顫動的高風險因子包含高齡、肥胖、高血壓、飲酒、吸菸等，而症狀可能有心悸、虛弱、頭暈、呼吸困難，但約有3成患者完全無症狀、5成患者只會偶發性發作，不僅是隱形殺手，也會使患者生活品質變差。

而台大醫院與敦捷光電合作研發亞洲首款心房顫動篩檢手機APP「愛心鏡」，不需要額外的穿戴裝置，只要透過手機鏡頭偵測手指脈搏，約1分鐘就可自行篩檢出是否有心房顫動。

台大新竹分院心血管中心主任林廷澤說明，這款APP是以光學偵測手指脈動，透過光體積變化描記圖法（PPG）技術可看到血液體積變化波形，1個波形週期代表1次心跳，藉此偵測心律，經測試準確度可達95%以上。

敦捷光電董事長吳培滋表示，這款APP是台灣首款取得衛福部許可的心房顫動篩檢APP，也是亞洲第1、全球第3款有醫療認證的心律不整APP。

吳培滋說，希望運用這款APP進行全國民眾普篩，找出潛在心臟病患加以追蹤；而目前APP可免費下載，未來收費也會比其他檢測方案便宜且準確性高。

林亮宇說，在APP上輸入真實姓名與聯絡方式，若檢出可能有心房顫動狀況，台大醫院會主動聯繫民眾提醒就醫；目前心房顫動治療方式多元，妥善追蹤治療，可預防中風、心衰竭等狀況發生。（編輯：陳仁華）1110110