為福德老爺娶妻防神遊 彰化崇德宮主祀土地婆

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化花壇鄉白沙坑文德宮因香火旺盛，福德老爺時常神遊，信徒為阻止土地公時常外遊，於是為福德老爺娶妻興建崇德宮主祀土地婆，2間廟宇分別主祀土地公婆，也象徵兩性平權，成為地方趣談。

彰化縣花壇鄉白沙坑地區，範圍包括現今白沙村、文德村、長沙村及岩竹村，而文德村的崇德宮主祀土地婆，是全台少見主祀土地婆的廟宇，根據廟方資料，崇德宮創建於清朝末年，詳細年代沒有文字記載，無從考據。

文史工作者蔣敏全今天接受中央社記者電訪時說，一般廟宇大多是土地公坐主位，但文德村崇德宮卻主祀土地婆，為全台少見主祀土地婆的廟宇。

蔣敏全指出，他曾詢問當地耆老，得知白沙坑文德宮元宵節迎花燈舉辦活動，後來各村民眾常為活動時間和路線起爭執，請示福德老爺後獲指示要留在文德宮庇佑民眾，福德老爺金爐則放在現今花壇鄉口庄明德宮，由土地公的分身保佑當地村民。

蔣敏全說，文德宮香火旺盛，不過當民眾需要土地公幫忙消災解厄，卻發現福德老爺常外出跑到明德宮等廟宇外遊，於是商議在現今文德村溪南街與宏宅巷的交叉路口隘口處，興建土地婆廟，為福德老爺娶老婆，阻止土地公「趴趴走」。

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蔣敏全指出，現今崇德宮土地婆旁有1尊土地公神像，是後來有人將家中奉祀的土地公神像遷來和土地婆送作堆，但照理來說，崇德宮土地婆神格應和文德宮有官銜的土地公神格一樣。

蔣敏全說，耆老說法來源雖不可考，但崇德宮燈梁上正中間懸掛的是土地婆燈，說明崇德宮早期以土地婆信仰為主神；而文德宮主祀土地公，崇德宮主祀土地婆，也象徵兩性平權，成為地方趣談。（編輯：陳仁華）1110227