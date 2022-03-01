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口罩鬆綁首日本土疫情評估 指揮中心下午說明

2022/3/1 10:14（3/1 11:41 更新）
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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好轉，1日起至3月31日適度放寬防疫措施，民眾於室內外運動可免戴口罩。圖為1日天氣晴朗，民眾在河濱公園健身。中央社記者吳家昇攝 111年3月1日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好轉，1日起至3月31日適度放寬防疫措施，民眾於室內外運動可免戴口罩。圖為1日天氣晴朗，民眾在河濱公園健身。中央社記者吳家昇攝 111年3月1日
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（中央社記者陳婕翎台北1日電）今天是國內口罩政策鬆綁首日，但本土疫情持續，桃園幼兒園群聚、新北不明感染源父子案不斷出現確診者，境內疫情風險評估受關注，中央流行疫情指揮中心下午2時舉行記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好轉，今天起至3月31日適度放寬防疫措施，增加4種免戴口罩情形，包含直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時，還有於室內外從事運動時、拍照時，自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。

除口罩政策以外，今天起調整住宿式長照機構訪客管理措施及醫院探病管理措施。台北市、新北市、桃園市、高雄市維持現行管制措施，除例外情形暫停探視、探病；其他縣市有條件開放探視、探病。

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國內防疫限制逐步鬆綁，盼恢復正常生活，但本土疫情持續，近期本土病例來源大宗為桃園市米迪幼兒園案，至昨天已累計21人染疫；另外，新北不明感染源父子案及高雄煉油廠衍生群聚持續新增確定病例，各界關注境內疫情風險評估。

指揮中心統計，截至目前國內累計2萬489例確診，分別為5000例境外移入，1萬5435例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，另14例為境外移入。（編輯：張芷瑄）1110301

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