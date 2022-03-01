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西半部擴散條件差 彰化嘉義金門空品亮紅燈

2022/3/1 10:52
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（中央社記者張雄風台北1日電）根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天環境風場為東南風，西半部擴散條件差，彰化二林、嘉義朴子及金門等地空氣品質達紅色警示等級，主要污染物皆為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署表示，今天環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件較差，易有污染物累積；北部及高屏空氣品質午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

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環保署指出，今天宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；竹苗為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、澎湖地區為「橘色提醒」等級，中部及雲嘉南局部地區短時間達紅色警示等級，午後風速稍增強且混合層高度上升，空氣品質將逐漸好轉；金門地區為「紅色警示」等級。

環保署表示，未來一週，明天東北季風增強、3日至4日東北季風減弱，中南部地區污染物仍易累積；5日至6日東北季風再增強，中部以北擴散條件好轉，雲嘉南以南仍易有污染物累積。（編輯：陳仁華）1110301

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