後疫情時代 國旅自駕出遊大幅成長

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（中央社記者余曉涵台北1日電）旅遊業者Klook表示，去年5月國內爆發COVID-19本土疫情後，讓旅遊市場跌到谷底，但疫情趨緩後僅2個月就反彈回升，尤其租車、線上住宿券及豪華露營等項目更受旅客喜愛。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，旅遊業者Klook今天發出新聞稿公布全新品牌Logo並表示，去年國內爆發本土疫情後，平台流量及預訂數一路下滑，6月跌到谷底，但疫情趨緩後，不到2個月的時間就回到疫情爆發前的水準。

Klook指出，尤其租車、線上住宿券及豪華露營3個項目更受到旅客喜愛，其中去年8月起租車預訂數就成長7倍，顯示旅客自駕出遊的意願大幅上升；住宿券商品去年8月的預訂數也成長5倍，又以都會區飯店最受歡迎，顯示不少民眾選擇出遊方式是入住飯店度假；露營部分則是假日滿帳率高達7成。

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隨著疫情漸緩，Klook指出，旅遊需求相對過去來得更強，亞太地區越來越多市場走向開放，預期未來整體預訂數及銷量會有2到3倍的成長，帶動成長的除了旅遊和交通類的商品外，飯店住宿也將是重點之一。

另外，在國旅券部分，Klook指出，使用國旅券下訂的訂單，平均每單結帳金額為新台幣2930元，後續旅客使用加碼旅遊金平均每單結帳金額高達4235元，持續滾動國旅經濟效益。（編輯：張雅淨）1110301