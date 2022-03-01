全聯進軍電支 以全支付搶攻千禧世代市場

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（中央社記者曾智怡台北1日電）由全聯百分之百投資的「全支付」今天獲金管會核准取得專營電支營業執照，預計於第2季前開業。全聯表示，全支付會以獨立的APP及全新品牌形象登場，搶攻千禧世代市場。

全家便利商店、全聯搶進電子支付市場，全家投資「全盈支付」，全聯成立「全支付」，2021年6月獲金管會許可專營電支業務。經過審查，金管會已在今年2月24日先點頭核發全盈支付電支營業執照，今天再點頭核發全支付營業執照。

全聯今天發布新聞稿表示，PX Pay推出近3年，下載數破千萬，「全支付」除持續提供在全聯消費的金流支付服務外，取得專營電子支付機構營業執照後，PX Pay即將升級，未來在全聯只需要「嗶」一聲，支付、累點、發票（手機條碼載具）、會員整合一次完成。

同時，PX Pay會員可在原有APP完成「全支付」會員註冊，簡單又快速，升級後支付場景正式跨出全聯，全支付所有合作店家都可使用，服務、優惠、便利度均升級。

全支付表示，「全支付」以支付為核心，目標打造與用戶、通路、銀行攜手共好的電子支付平台，除了提供支付、儲值、轉帳、金流整合等服務外，未來將新增更多元及生活化服務功能於全支付APP內，以快速因應市場需求及變化，同時加強電子支付首重的資訊安全服務，提供消費者一個最安心的支付工具。

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值得注意的是，不同於市場預期，全支付開業將同步以獨立的APP及全新的品牌形象登場，有別於PX Pay的目標族群，全支付APP將更為年輕、活潑、開放，以拓展千禧世代的年輕人市場。

全支付指出，第一階段開業範圍，除全聯超過上千的門市外，更涵蓋連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等；未來將持續拓展多元通路，並以成為各銀行的開放平台為目標，積極拓展跨業合作，提供創新的金融性服務，期許成為全民最佳支付工具。（編輯：林興盟）1110301