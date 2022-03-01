新北原民傳統歌謠比賽 吸引9旬高齡者高歌天籟

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新北市府原住民族行政局1日表示，原住民族語傳統歌謠競賽分區初賽日前舉行，全國共吸引學生、青壯、長青、耆老及團體組共155組218人報名。青壯組參賽者以吉他自彈自唱，為傳統歌謠注入新生命。（新北市政府原民局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市原民局今天表示，復振原住民族語是條漫長的路，傳統歌謠比賽引起族人興趣，有90歲高齡長者參賽高歌；列為瀕危語言的邵語，也有族人特地從南投北上高唱「美麗的部落」。

新北市政府原住民族行政局長羅美菁今天告訴中央社記者，原住民族語歌謠是傳承原民語言文化的無形利器，市府舉辦「山海世代．原音天籟--原住民族語傳統歌謠」競賽，提供學習觀摩平台，期待不分年齡、族群繼續傳唱歌謠，認識自己的文化。

原民局表示，本屆比賽分東、西、南、北4區辦理初賽，除日前舉辦的場次外，還有2場分別將於5日在淡水區公所大禮堂，及12日在三重區菜寮市民活動中心舉辦，預計26日、27日舉辦總決賽。

羅美菁說，汐止區的初賽中，由太魯閣族、阿美族、撒奇萊雅族及邵族的天籟美聲較勁。邵語被聯合國教科文組織及台灣語言學者列為瀕危語言中「極度危險」及正在消失的語言，遠自南投縣的參賽者自備樂器，以邵語高唱「美麗的部落」讓全場驚艷。

原民局教育文化科科長廖逸婷今天接受中央社記者採訪表示，除台風、演唱歌聲有專業評審外，也會邀請不同族群的族語老師參與共同評審。這次全族人數稀少的邵族有參賽者，因新北沒有邵語族語老師，特地從南投請語言推廣人員北上擔任評審。

廖逸婷說，全國共吸引學生、青壯、長青、耆老及團體組共155組218人報名；除拉阿魯哇族、卡那卡那富族、賽德克族、賽夏族、鄒族等5族外，其餘各族群都有人報名參加。

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原民局說，日前在烏來舉辦的南區初賽，有導覽工作者演奏口簧琴，有人演唱長輩才聽過的歌謠「烏來歡樂歌」；烏來信賢文化健康站的長者們，在教會的牧師鼓勵下，高齡90多歲的長輩也熱情上台高唱。

市府教育局長張明文表示，促進母語傳播運動及語言文化多樣性的價值，日前舉辦活動邀學生用母語表達愛和祝福，各學校也辦理穿族服作美食活動；將持續透過生活化、趣味化學習，讓母語從小扎根，傳承母語文化精鍊之美。（編輯：李錫璋）1110301