援助烏克蘭難民 慈濟籌集緊急物資

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）俄烏戰火延燒，慈濟基金會尋求管道，聯繫波蘭和臨近慈濟志工與愛心人士，籌集醫療用品及毛毯食物等緊急物資，提供給邊界或波蘭境內難民；未來視局勢發展，評估後續人道援助行動。

俄烏戰火延燒，為躲避戰火，烏克蘭人民攜家帶眷往境外避難，一幕幕惶恐緊張的畫面，一張張無助的臉孔，觸動人心。

慈濟基金會今天發布新聞資料表示，已積極尋求管道，著手籌集物資，希望以人道援助精神在波蘭提供急難救助發放物資，援助烏克蘭難民，協助他們安身、安心。

慈濟基金會指出，證嚴上人不忍苦難，日前在志工早會中呼籲人人用真誠的心來祈禱天下平安，祈禱人人心平氣和，她說：「看他們逃難，有的背著幼小的孩子，手牽著小孩子，大的還要跟著抱比較小的。這樣攜家帶眷，一大家人在人潮中逃難，不知哪裡是終站，能停歇下來的地方？」逃難的路凶險未定，未來更不知何處能安身，期待大家共同發揮愛心，一起關懷逃離家園的難民，讓他們能身心安頓，健康平安。

根據聯合國統計，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，截至2月28日為止，5天來已經造成平民102人死亡、304受傷，約50萬人逃離烏克蘭。

慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，從敘利亞到阿富汗，慈濟基金會對戰亂國家，均秉持人道主義的立場伸出援手進行難民援助，這次同樣會統合全球的慈濟人的管道和資源，盡快展開難民援助行動。（編輯：卞金峰）1110302