首批鳳梨釋迦切丁即食包2萬多包 10日東京銷售

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）農委會國際處、台東區農改場、農糧署與中小企業聯合輔導基金會攜手協助貿易商高登豪斯開發切丁鳳梨釋迦商品，10日2萬多包將在東京銷售，符合其即食習慣、深耕市場。

行政院農業委員會國際處處長林家榮今天接受中央社記者電話訪問時表示，去年9月20日起中國暫停輸台灣釋迦，之後拓銷日本的都是免檢疫的全果冷凍，這次跨部會，包含農委會農糧署、台東區農業改良場協助找尋適合果園、運用不破壞口感的IQF急速冷凍技術，完成冷凍切丁鳳梨釋迦開發，此樣態上架日本超市是首次。

過去長年駐日的農糧署署長胡忠一說，協助拓銷一定數量以上，農糧署會補助加工費、冷凍電費等，而開發成個人食用的鮮果切丁包裝，最適合日本人食用水果的習慣，他們不太會自己處理各式水果的全果。

高登豪斯董事長翁靜慧說，研發費時半年，先取得SGS相關食品檢驗無虞的證明，接著將樣品走一次報關、出口流程，經測試能通過日本海關質檢，期間也透過日本進口商登豐商事在地推廣，市場測試此種商品樣態討喜、口感受日本消費者喜愛，因而取得3.5公噸訂單，今天從台南封箱出海。

她說，商品預計10日抵達東京，約2萬4600包，每包為一人食用量，建議售價298日圓（新台幣約70元），拆開就能食用，或可退冰再吃。

她並說，這次上架的是當地知名連鎖通路，雖然鳳梨釋迦產期到4月底、5月初止，但因鮮果冷凍可保存1年，產期結束之後還能持續出貨；展望全年出3個貨櫃、可達10公噸以上。（編輯：張芷瑄）1110302