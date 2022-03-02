2月寒流農損攀至逾2.3億元 屏東損失近億最多

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）農委會今天公布2月寒流及連續降雨造成的農損累計新台幣2億3157萬元，屏東受損逼近1億元最多，受損作物中，以愛文芒果損失6077.7萬元最多，高接梨穗、草莓損失則都超過3000萬元。

農委會統計，各縣市損失情形，目前以屏東縣損失9122萬元、占39%最多。接下來是台中市損失3479萬元、占15%及苗栗縣損失3378萬元、占15%，都超過3000萬元。

另外，澎湖縣損失3167萬元、占14%，桃園市損失1885萬元、占8%，以及新竹縣損失1059萬元、占5%等較為嚴重。

農產損失累計1億9991萬元，農作物被害面積2205公頃，損害程度27%，換算無收穫面積591公頃，受損作物主要為改良種芒果（愛文芒果為主），被害面積590公頃，損害程度33%，換算無收穫面積193公頃，損失6077.7萬元。

其次為高接梨穗損失3753.5萬元、草莓損失3559.8萬元、蓮霧損失1906.4萬元及韭菜損失1902.3萬等。

以上完成會勘並公告辦理農業天然災害現金救助的有高接梨穗、韭菜、草莓等的特定產區，相關產區已公告在農委會官網公告專區。農糧署近日已對愛文芒果產區展開勘查，面積較大，須較長的作業時間確認受損情況，以判定要不要辦理現金救助。

漁產損失累計3166萬元，受損漁產主要為海鱺。農委會說，將持續更新、公布彙整資料。（編輯：陳政偉）1110302