防野生動物危害農地架電圍網補助 4月受理申請

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）林務局今天表示，已爭取到今年延續辦理「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作計畫」預算，農地0.2至2公頃內，補助新台幣4.5萬到12.6萬元不等，4月起受理申請。

行政院農業委員會林務局今天發布新聞，做出以上表示。林務局也舉例，以最大補助面積2公頃為例，總資材費用約為16.8萬元，中央及地方政府合計補助12.6萬元，農民自行負擔4.2萬元；而不使用對動物高傷害性的陷阱、毒藥等方式防治，有利促進生產、生態共好願景。

林務局還說，國外資料顯示，架設電牧器圍網防治野生動物危害的效果最好，可有效防治台灣獼猴、野豬、白鼻心、鹿、山羌及野兔等野生動物危害農作，並可提升農作產量3至5成，換算每公頃收益約5萬至10萬元，第一年收成就可回收自付成本。

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林務局提醒，每年核准補助件數有限，呼籲農民把握機會，儘早提出申請。

林務局補充，105年上路的電圍網架設補助，主要對象為小農，每件農地面積須超過0.2公頃，並由政府補助每件4.5萬元電圍網資材費用，其中中央負擔3萬元、地方政府負擔1.5萬元，其餘由農民自付；為兼顧大面積農友的需求，農委會去年報行政院同意調整上述補助基準，讓農地在0.2至2公頃內，依面積大小補助。（編輯：陳政偉）1110303