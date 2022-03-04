馬偕來台150週年 中華郵政3/9發行紀念郵票

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2022年適逢馬偕博士來台150週年，中華郵政公司為感念其對台灣的奉獻，9日將發行紀念郵票。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月4日

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）今年適逢馬偕博士來台150週年，中華郵政公司為感念其對台灣的奉獻，9日將發行紀念郵票。

中華郵政今天發布新聞稿，紀念郵票以馬偕肖像為題材，搭配「淡水禮拜堂」及「滬尾偕醫館」圖案，9日發行「馬偕來台150週年紀念郵票小全張」1張，內含面值新台幣28元郵票1枚。

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馬偕為加拿大長老教會首任海外宣教師，1871年由加拿大啟程，1872年3月9日抵達淡水，1879年創辦「滬尾偕醫館」，為台灣北部最早西式醫院，1882年創立「理學堂大書院」，簡稱「牛津學堂」，引進西方科學知識，並於1884年興建「淡水女學堂」，開啟女子教育先河，在台近30年對宣教、醫療和教育極具貢獻。

配合郵票發行，中華郵政特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於7日發售；另製作預銷首日戳小全張封於郵票發行當日供售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。（編輯：管中維）1110304