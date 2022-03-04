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擴散差加境外污染物 西半部空氣品質一片橘紅燈

2022/3/4 15:19（3/4 15:28 更新）
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環保署表示，4日北部、竹苗及高屏空氣品質為橘色提醒等級，中部、雲嘉南及金門為紅色警示。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
環保署表示，4日北部、竹苗及高屏空氣品質為橘色提醒等級，中部、雲嘉南及金門為紅色警示。（圖取自環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
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（中央社記者楊淑閔台北4日電）環保署表示，今天環境風場偏東南風，西半部背風，水平及垂直擴散條件差，又有境外污染物移入，北部、竹苗及高屏空氣品質為橘色提醒等級，中部、雲嘉南及金門為紅色警示。

行政院環境保護署說明，橘色提醒等級代表對敏感族群不健康，紅色警示等級代表對所有族群不健康。

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接下來週末2天假日，環保署預測，5日東北季風稍增強，環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件好轉，中部以南空品區位於下風處，仍易有污染物累積；中部、雲嘉南及高屏空品區為橘色提醒等級。

6日環境風場轉為偏東風，北部及東半部地區有局部短暫雨，擴散條件良好；竹苗以南地區風速較弱，擴散條件較差，污染物較易累積；中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：管中維）1110304

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