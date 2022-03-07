蘇貞昌：長輩打疫苗有效防疫 下午公布接種優惠

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防疫規範鬆綁，行政院長蘇貞昌（左3）7日表示，高齡者打疫苗是最有效的防疫策略，下午指揮中心會再公布優惠鼓勵措施。中央社記者曾以寧攝 111年3月7日

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤高雄7日電）防疫規範鬆綁，行政院長蘇貞昌今天表示，高齡者打疫苗是最有效的防疫策略，下午指揮中心會再公布優惠鼓勵措施。他也說，經濟部今天會交出303停電檢討報告，他會連夜處置。

蘇貞昌今天到台船參與「關務署100噸級巡緝艇首艘命名暨下水典禮」接受媒體聯訪詢問，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範開始鬆綁、隔離期縮短，要如何避免疫情。

蘇貞昌說，台灣疫情在總統領導、國人團結合作、中央地方密切配合下，被世界稱讚為防疫第1名。為了讓防疫跟生計並重，「台灣模式」今天展開更進一步鬆綁，就是要便利大家好生活。

不過，蘇貞昌提醒民眾，在方便之下一定要打疫苗，更遵守防疫規範。他表示，「要看香港，想想我們自己」最近看到香港因高齡者沒打疫苗，受到相當的危害。今早特別召開擴大防疫會議，專家建議給高齡者打疫苗是最有效的防疫策略，今天指揮中心也會再公布優惠鼓勵措施。

蘇貞昌說，COVID-19疫苗不論第1劑、第2劑或第3劑都能加強防護，大家一定要來打疫苗，也鼓勵家中長輩都來打疫苗，這樣鬆綁後也都能達到安全。

蘇貞昌也說，雖然隔離期間縮短，但自我管理所要求的包括快篩等，務必要做到，若有不遵守防疫規範，一定要嚴查嚴辦。

另外，針對興達發電廠3日人為疏失造成全台大停電，影響全台549萬戶，總統蔡英文4日視察興達電廠表示，蘇貞昌已指示經濟部3日內提出檢討報告。蘇貞昌今天說，經濟部今天應該會交出報告，自己整天行程都在外面，但一定會連夜處置好。

此外，新北市長侯友宜稍早接受媒體聯訪表示，穩定供電讓產業永續發展、民生用電毫無憂慮，是政府須負起的責任，應檢討能源政策，讓人民用電安枕無憂。（編輯：郭諭儒）1110307