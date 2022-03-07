碳費衝擊物價？環署：分階段徵收對民生影響不大

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（中央社記者張雄風台北7日電）環保署2月已將溫管法修正草案送行政院，外界關心若徵收碳費，可能會影響民生物價。環保署長張子敬今天表示，碳費會分階段徵收、企業由大到小，評估對民生不會產生太大影響。

行政院環境保護署於去年10月預告修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」，明確將「2050淨零排放目標」入法。環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀今天表示，草案已在2月7日送進行政院，接下來行由行政院安排討論，希望能在本會期送進立法院。

外界關心未來若是徵收碳費，是否會對物價造成波動。張子敬接受媒體聯訪時表示，現在規劃是將直接排放與間接排放分開來收，直接排放指的是生產時產生如煙、溫室氣體等，間接排放則是用電。

張子敬進一步說明，目前規劃是分階段來推動徵收，第一階段當然會從比較大的排放源來收，所以不會直接透過水電來徵收，評估不會對民生產生太大的影響。

張子敬說，目前盤查國內大型排放源約280多家，大概占國內排放量約5、6成，所以第一階段先從這裡執行；當然未來會逐步再往下來推動，因為減碳終究是全民都必須努力的。

環團質疑，徵收碳費後又補助企業減碳，像是「左口袋出、右口袋進」。張子敬解釋，碳費徵收是經濟工具，希望透過經濟的誘因，促使企業減碳；也就是徵收的機制一個是繳費、另一個是可能得到的鼓勵，讓企業願意主動達到減碳目標。

至於外界也質疑行政院永續發展委員會不具功能，做為主責機關可能對減碳沒有幫助，張子敬表示，現在永續會的秘書處已轉到國發會，國發會也負責全國重大建設推動，重要資源分配、建設的核定都在這裡。

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張子敬表示，以前永續會好像沒有發揮功能、開會頻率少等，其實都可以在行政上做調整；最主要永續會底下有各個工作分組，所以不同項目的工作都可以在這裡協調。

張子敬強調，減碳是世界潮流，是一定要做的，現在只是說要怎麼樣做得到；有關2050淨零排放的路徑，目前由國發會規劃，要去找出適合台灣的方法，能夠一步一步達到目標，是很有挑戰的事，也是一定要做的事。（編輯：管中維）1110307