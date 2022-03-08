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白天氣溫回升 太陽下山後中部以北再轉冷

2022/3/8 08:04（3/8 08:21 更新）
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中央氣象局指出，8日白天氣溫將回升，北部及東半部高溫在19至21度，中南部約22、23度，日落後中部以北及東北部再轉冷，西半部日夜溫差大。（中央社檔案照片）
中央氣象局指出，8日白天氣溫將回升，北部及東半部高溫在19至21度，中南部約22、23度，日落後中部以北及東北部再轉冷，西半部日夜溫差大。（中央社檔案照片）
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（中央社台北8日電）中央氣象局指出，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，今天清晨西半部及東北部天氣偏冷，白天氣溫將回升，但太陽下山後，中部以北及東北部再轉冷，西半部日夜溫差大，早出晚歸注意保暖。

氣象局表示，今天清晨低溫只有9到12度，沿海空曠地區有再更低，花東約15、16度。白天北部及東半部高溫在19至21度，中南部約22、23度，相對舒適一些，不過日夜溫差大。提醒早出晚歸的朋友外出多添加衣物，注意保暖。水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及基隆北海岸有零星短暫雨。

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氣象局提醒，東北風明顯偏強，高雄以北至新竹、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖、小琉球亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動、海上作業特別注意安全；冷空氣影響期間，澎湖箱網等海水養殖產業注意防範寒害。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南至高屏空品區位在下風處，稍有污染物累積，空氣品質普通；宜蘭、花東、竹苗空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。（編輯：郭諭儒）1110308

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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