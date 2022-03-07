水氣減8日清晨前低溫探10度以下 白天回暖好天氣持續到14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央氣象局說，7日晚間起水氣轉少，預估接下來一直到14日都是穩定的好天氣。圖為台北東區商圈街頭。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北7日電）中央氣象局今天說，晚間起水氣轉少，預估接下來一直到14日都是穩定的好天氣；然而明天清晨之前是最冷的時候，北部、東北部低溫約攝氏12、13度，部分地區可能出現10度以下。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，今晚開始水氣轉少，天氣慢慢穩定，明天僅剩迎風面東半部、基隆北海岸有零星雨，大部分地區都是多雲到晴，預估這樣的天氣型態會持續到14日。

陳伊秀表示，今晚至明天仍受冷氣團影響，預估最低溫在明天清晨之前，高雄以北、東北部約12、13度，部分地區可能會有局部10度以下；明天白天之後冷空氣減弱，北部高溫可以回到19至21度，中南部約22至23度。

陳伊秀提醒，雖然明天白天會逐漸回溫，但入夜之後到隔天清晨，中部以北因為輻射冷卻影響，低溫大致為13、14度，部分地區還是可能出現10度左右低溫，尤其竹苗、台中一帶。

陳伊秀說，9日之後低溫也會回升，各地日夜低溫約18至20度左右，中部以北白天高溫有機會到25、26度，南部甚至上看27度，但要留意溫差。

陳伊秀提到，玉山在下午5時左右氣溫約零下2度，中午12時55分有下冰珠，但持續僅約2分鐘，後續因為水氣不足，也沒有降雪跡象；預估未來幾天陸續轉乾、回溫，應該更難能夠見到飄雪。

陳伊秀提醒，10日起至14日，西半部清晨夜間易有霧或低雲，影響能見度；另外，金馬地區則是11至14日也會有霧或低雲。（編輯：管中維）1110307