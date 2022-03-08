高鐵國旅聯票推出1週年 祭限時加購75折優惠

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（中央社記者余曉涵台北8日電）台灣高鐵今天指出，「國旅聯票」推出滿1週年，即起推出購買「國旅聯票」指定產品即享加購高鐵車票75折起的限時優惠，包含熱門體驗、景點門票、交通接駁等，旅客可自由搭配。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓國旅大爆發，台灣高鐵今天發出新聞稿表示，「國旅聯票」推出滿1週年，為感謝旅客支持，即日起到4月15日止，推出購買3月15日到4月30日出發的「國旅聯票」指定產品即享加購高鐵車票75折起的限時優惠。

台灣高鐵指出，「國旅聯票」包含高鐵車票+精選數百項旅遊產品，包含各種熱門體驗、景點門票、交通接駁、特色遊程，旅客可依照個人喜好自由搭配，旅客可透過Klook、KKday、易遊網、ibon等4個合作平台購買。

台灣高鐵表示，針對喜歡嘗鮮的旅客，推薦「阿里山逐鹿傳說梅花鹿園體驗」行程，不僅可以深入了解鄒族逐鹿圍獵的歷史文化，更能體驗原住民族獨特的射箭技巧。

針對喜歡享受水上活動的旅客，規劃有「墾丁獨木舟＆浮潛體驗」行程，由專業教練教學並帶領出海，一次體驗獨木舟乘風破浪的刺激感與水底浮潛的悠遊自在，同時欣賞令人讚嘆的海底世界，帶回最美麗珍貴的海洋回憶。

台灣高鐵指出，以「高鐵台北－嘉義來回車票」+「阿里山逐鹿傳說梅花鹿園體驗」行程為例，購買高鐵「國旅聯票」相較於分開購買車票及門票，共可省下新台幣540元。

若以「高鐵台北－左營來回車票」+「墾丁獨木舟＆浮潛體驗」行程為例，購買高鐵「國旅聯票」相較於分開購買車票及體驗行程，共可省下750元。

Klook發出新聞稿表示，高鐵「國旅聯票」從去年3月上線以來超過20萬人次搭乘使用，更累積1萬7000多筆評論，獲得4.9顆星高度好評。

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Klook指出，平台數據發現，用戶平均約在出遊前1個禮拜預訂高鐵國旅聯票（7.2天），每週的五、六、日是使用高峰，與大多數旅客出遊習慣一致。

Klook也針對購買過Klook高鐵「國旅聯票」的旅客進行調查，進一步了解旅客使用習慣，其中購買高鐵「國旅聯票」的用戶出遊，以3天2夜比例最高（38.1%），其次是2天1夜的小旅行（36.3%）；旅行主要目的為探訪在地美食（62.1%），文化體驗是32.5%、自然景色有14.81%。（編輯：戴光育）1110308